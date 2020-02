Pd: Calderoli, 'congresso idee? contenti loro...'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Cambiare tutto per non cambiare niente. Il Pd che doveva rivoluzionarsi farà invece un congresso solo delle idee, che non riguarderà la segreteria, ma appunto solo le idee e per farlo apre a tutti, anche fuori dal confine degli iscritti. Sono messi proprio bene, stanno al Governo del Paese ma siccome non hanno idee devono chiedere a chiunque, anche alle Sardine, cosa fare. Contenti loro...". Lo dice Roberto Calderoli della Lega.