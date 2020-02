Mafia: boss Graviano, 'non parlo di intercettazioni finché non le ascolterò' (4)

(Adnkronos) - Duro anche il legale di Graviano, l'avvocato Giuseppe Aloisio: "Il mio assistito non intende procedere all'esame in queste condizioni, se ci ha ripensato non lo so perché non può ricordare il contenuto di conversazioni che risalgono al 2016". E la Presidente: "Possiamo proseguire l'esame su altri argomenti che non riguardano le conversazioni e cercare di risolvere entro la prossima settimana questo problema consultando la direzione del carcere". Alla fine Graviano ha detto di essere disponibile a rispondere alle domande del pm, ma con riserva sulle domande che riguardano le intercettazioni con Adinolfi. "Quanti ostacoli mi mettono...", ha detto.