Lega: Renzo Bossi, 'mi vogliono fregare, mai visti 49 milioni Carroccio'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Qui mi vogliono fregare. Sono stato assolto da ogni accusa, da otto anni sono fuori dalla politica e sto cercando di ricostruirmi una vita come imprenditore insieme a mio fratello, eppure i giornalisti non mi lasciano in pace. Mi telefonano, me li ritrovo sotto casa, mi intimidiscono. Sono convinti che voglia far rientrare in Italia i famosi 49 milioni di rimborsi della Lega nord, ma quei soldi io non li ho mai visti, erano tutti sul conto del partito quando mio padre ha lasciato la segreteria. Sono stati spesi nel tempo, per le esigenze della Lega, come è giusto che fosse, ma quando io ormai ero fuori dal giro. È tutto documentato". Lo assicura Renzo Bossi, figlio di Umberto, in un'intervista a 'Libero'.

"Ci ho impiegato otto anni per difendermi dall’accusa di appropriazione indebita di 150mila euro di rimborsi elettorali della Lega -aggiunge- e ora che ce l’ho fatta voglio stare tranquillo, anche perché per provare che sono innocente ho speso 60mila euro in avvocati. Ho un’azienda agricola, produco salumi e formaggi e mi occupo di sviluppare progetti di export in tutto il mondo, sempre nel settore agroalimentare. Io giro l’Italia con il furgoncino a vendere i miei prodotti. Ci metto la mia faccia nel lavoro. Se mi sputtanano ancora, sono rovinato".