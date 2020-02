Governo: Conte, 'oggi Cis Cagliari, continua attenzione per Sud'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Avviato oggi a Palazzo Chigi il Cis Cagliari, investimenti e interventi strategici per il territorio. Dopo Molise e Capitanata, continua l’attenzione del Governo per lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Sud. Martedì nuovo appuntamento con il Tavolo per il Cis Basilicata". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.