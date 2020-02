Con la carta aziendale, l’impresa va veloce

Roma, 7 feb. (Labitalia) - Servono per pagare i fornitori (dilazionando al tempo stesso l’uscita dell’importo dalle casse aziendale), servono per pagare le trasferte dei collaboratori, anche quelle decise all’ultimo momento, servono per spese impreviste, come una cena aziendale organizzata mentre si è all’estero, o per pagare luce e gas dell’ufficio. Le carte di creditoaziendale sono ormai uno strumento fondamentale per la buona riuscita dell’impresa, perché semplificano la vita, registrano tutti i movimenti e permettono una certa flessibilità nei pagamenti. E fanno risparmiare.

I vantaggi delle carte aziendali

Le carte di credito aziendali, facili da usare e da attivare, presentano, infatti, molte caratteristiche vantaggiose per tutti i tipi di impresa, grandi o piccole che siano. Eccone alcuni.

1)Addebito posticipato di almeno un mese rispetto alla data in cui si effettua un pagamento

2)Migliore rapporto coi fornitori che possono contare su un pagamento certo in tempo reale

3)Tracciamento delle spese, anche delle più piccole come un caffè o un giornale

4)Monitoraggio costante delle spese addebitate, una funzione particolarmente utile ad esempio in trasferta o se le spese sono state delegate a un dipendente

5)Sicurezza delle transazioni

Quale carta scegliere

Il mercato delle carte aziendali è anche in Italia in piena espansione e ci sono molte offerte. Dunque l’imprenditore o il professionista che voglia attivare una carta aziendale deve saper scegliere bene il prodotto più vantaggioso e più funzionale alle proprie esigenze. Esistono, infatti, diversi tipi di offerte di carte di credito aziendali. Effettuare pagamenti tramite carte business di credito, di debito o anche prepagate è la soluzione migliore sia per le piccole e medie imprese che per le aziende più strutturate.

Le carte di credito sono nate per ottimizzare i flussi di cassa soprattutto in grandi aziende, multinazionali, enti pubblici, nei quali gran parte del personale si sposta spesso per lavoro. Permettono di riunire le spese di viaggio, approvvigionamento e rappresentanza, consentendo un puntuale controllo delle uscite tramite un estratto conto dettagliato e riducendo o eliminando gli anticipi di cassa durante le trasferte.

Lecarte di debito consentono a liberi professionisti, startupper, artigiani e a tutte le piccole, medie e grandi imprese di avere sotto controllo le spese aziendali, limitando l’utilizzo di contanti e degli assegni.

Le carte prepagatesono carte nominative, prepagate e ricaricabili, che dotano dipendenti e collaboratori di uno strumento di pagamento immediato. Le somme possono essere utilizzate dal titolare esclusivamente per gli acquisti legati alle spese aziendali.

Niente più problemi con fornitori

Uno dei vantaggi è la gestione dei pagamenti ai fornitori che in Italia è abbastanza problematica. Secondo un recente studio di Cribis, in Italia mediamente un’azienda deve aspettare 89 giorni (quasi tre mesi) prima di essere pagata e certamente i pagamenti in ritardo sono una delle cause di crisi delle imprese in Italia. Ma le carte aziendali possono risolvere questo problema e con vantaggio dell’azienda. Con laCorporate Pay di Nexi, infatti, al momento della transazione il fornitore viene subito saldato, mentre l'azienda può dilazionare il pagamento: l’importo, gli verrà, infatti addebitato in un'unica soluzione, l'ultimo giorno del mese successivo agli acquisti, senza interessi.

Anche la rendicontazione delle spese di trasferta aziendale, che con il sistema dei contanti sottrae tempo e dà spesso origine ad errori, con la carta diventa più facile e puntuale. E il controllo delle spese immediato. La Carta Travel Accountè una carta virtuale, con conseguente riduzione dei costi amministrativi e semplificazione delle procedure organizzative. Offre il servizio SMS di sicurezza, notifiche Nexi Pay, Servizio 3DSecure per tutelare gli acquisti online. E una piattaforma integrata con le principali agenzie di viaggio, sia telefoniche che online per organizzare il viaggio con rapidità e al miglior costo.