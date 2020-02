Camera: Fico in Etiopia settimana prossima

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, si recherà in Etiopia per una visita ufficiale il 13 e 14 febbraio. Al centro della visita la firma di un Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e la Camera dei rappresentanti etiope. In programma, inoltre, incontri con le alte cariche etiopi.

L’accordo prevede la creazione di un Gruppo parlamentare di collaborazione tra le due Camere formato da rappresentanti di ciascuna assemblea. Lo scopo è quello di consolidare le relazioni già esistenti e favorire la cooperazione parlamentare nei settori di maggiore rilevanza tra le due Camere. Il protocollo prevede anche il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le due assemblee legislative, per facilitare il confronto e lo scambio di buone pratiche.