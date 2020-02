Virus Cina: Air France-Klm prolunga stop voli fino al 15 marzo

Parigi, 6 feb. (Adnkronos) - Air France - Klm prolunga la sospensione dei voli da e per la Cina fino al 15 marzo incluso. Lo rende noto il gruppo franco-olandese in un comunicato dopo una rivalutazione della situazione legata all'emergenza coronavirus. Il 30 gennaio scorso Air France aveva annunciato lo stop dei voli da e per Shanghai e Pechino fino al 9 febbraio 2020.

Dal 16 marzo prossimo, a secondo dell'evoluzione della situazione, Air France - Klm prevede di riprendere progressivamente i voli da e per Shanghai e Pechino assicurando in alternanza un volo quotidiano per ogni destinazione. Il ritorno al programma normale è previsto per il 29 marzo anche con i voli da e per Wuhan.

Air France, si legge in una nota, "segue l'evoluzione della situazione in Cina e lavora in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali".