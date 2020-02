Treno deragliato: sindaco Pioltello, 'rabbia e incredulità per incidente'

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Non ho parole. Rivivo lo sgomento e la paura per le vittime e i feriti. Solo 10 giorni fa abbiamo ricordato ciò che è successo a Pioltello. Dolore e vicinanza. Rabbia e incredulità". Lo afferma Ivonne Cosciotti, sindaco di Pioltello, Comune in cui il 25 gennaio 2018 avvenne un incidente ferroviario che provocò tre morti, sulla sua pagina Facebook.