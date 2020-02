Treno deragliato: lutto cittadino a Pioltello per macchinista Di Cuonzo

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Lutto cittadino a Pioltello, in provincia di Milano, per la morte di Mario Di Cuonzo, uno dei due macchinisti morti nel deragliamento di un Frecciarossa nel lodigiano. Lo annuncia il sindaco di Pioltello, Ivonne Cosciotti, sulla sua pagina Facebook. "Apprendo in questi minuti che uno dei due macchinisti morti durante l’incidente di stamane è un nostro concittadino. Ancora una volta la nostra città è ferita gravemente per fatti che superano ogni possibile giustificazione", scrive Cosciotti.

Mario Di Cuonzo "ci lascia. Sono vicina alla moglie e al figlio con un abbraccio che sono certa vale per ognuno di voi. Proclamo il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta".