Mafia: Carabinieri Monreale, 'a Scalici riconosciuta leadership su territorio Partinico'

Palermo, 6 feb. (Adnkronos) - Alfonso Scalici, arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Partinico, su richiesta della Dda di Palermo, non è solo un esponente della famiglia mafiosa di Balestrate ma "gli è riconosciuta una leadership criminale sul territorio per conto di Cosa Nostra". Scalici, spiega il comandante dei carabinieri di Monreale, tenente colonnello Luigi De Simone, "è punto di riferimento della mafia del mandamento di Partinico. Non solo promuoveva appuntamenti, incontri, tra esponenti del mandamento e quelli di altri mandamenti, ma era anche organizzatore, pianificatore e esecutore di diverse azioni criminali con metodologia mafiosa, dalle richieste estorsive al traffico di stupefacenti ad altri reati".