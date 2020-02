Lodi: treno deragliato, 118 intervenuto con due elicotteri e 12 ambulanze

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Il 118 è intervenuto a Livraga, in provincia di Lodi, nel luogo del deragliamento di un treno ad alta velocità con due elicotteri attrezzati per il volo notturno provenienti da Brescia e da Como e con 12 ambulanze, alle quali se ne sono poi aggiunte altre. I due feriti in codice giallo sono stati trasportati a Cremona in elicottero e a Lodi. Mentre gli altri feriti in codice verde sono stati portati negli ospedali vicini.