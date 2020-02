Imprese: certificati e firme digitali, accordo Ance Palermo-Camera di Commercio (2)

(Adnkronos) - "La Camera di Commercio - sottolinea Albanese - ancora una volta, con questo protocollo d’intesa, offre servizi e sostegno attivo e proficuo alle imprese palermitane in particolare a quelle edili che costituiscono da sempre un gancio trainante della nostra economia". Le imprese iscritte ad Ance Palermo potranno contare sulla presenza di un presidio permanente all’interno della propria associazione dedicato all’espletamento di una serie di adempimenti legati al rilascio della firma digitale.

Con questo accordo inoltre, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna si impegna a garantire per tutte le imprese iscritte all'associazione assistenza mirata attraverso interlocuzioni one to one per la risoluzione di problemi inerenti il Registro delle imprese e il punto impresa digitale.