Governo: Cdm alle 17 a P.Chigi, all'odg ddl ratifica

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato nel pomeriggio, alle ore 17 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto legislativo su Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante 'Codice della protezione civile' - esame definitivo (Presidenza); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016 (Affari esteri); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018 (Affari esteri).

E ancora: disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017 (Affari esteri); disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 (Affari esteri); decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018 - esame preliminare (Sviluppo economico); decreto legislativo recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione - esame preliminare (Affari europei - Giustizia);

All'esame del Cdm ci sono poi "leggi regionali; provvedimento a norma dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali proposta di scioglimento di un consiglio comunale; deliberazione a norma dell’articolo 47, comma 4, del d. lgs. n.165 del 2001; ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018.