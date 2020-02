Vitalizi: M5S, 'si strappano vesti perchè tolto privilegio, senza vergogna'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Secondo Antonello Falomi, il presidente dell'Associazione ex Parlamentari, 'è senza precedenti e preoccupante che si vogliano mettere in piedi manifestazioni contro una sentenza che ancora non esiste per condizionare e delegittimare i giudici interni'. Sono veramente senza vergogna, si strappano le vesti perché gli è stato tolto un privilegio insopportabile pagato con i soldi di tutti noi". E' quanto si legge in un post sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle.

"L'unica cosa veramente preoccupante, caro Falomi, è che si attacchi in questo modo la libera espressione di tanti cittadini che vogliono dirvi cosa pensano dei vitalizi. E senza precedenti è il fatto che la sentenza, con buona pace di Falomi, è stata di fatto già scritta, tanto da finire anche sulle pagine dei giornali. E i condizionamenti interni alla commissione sono ben altri, tutti a favore dell'ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini. Il 15 febbraio saremo tutti in piazza a Roma per manifestare contro l’ennesima vergogna della Casta!".