Verona: questore dispone 10 Daspo dopo Hellas . Brescia (2)

(Adnkronos) - Il gruppo degli ultras scaligeri si è avvicinato in maniera minacciosa al cancello posteriore del parcheggio dedicato alla tifoseria bresciana proprio mentre i mezzi di trasporto stavano entrando nel predetto parcheggio. Al fine di impedire che le due tifoserie entrassero in contatto tra loro, il Dirigente del servizio di ordine pubblico si è visto obbligato a spostare alcuni contingenti dei reparti di Polizia, lasciando così sguarnite altre zone sensibili attorno allo stadio. Gli ultras scaligeri, noncuranti della presenza delle Forze di Polizia, non esitavano ad avanzare, intonando cori provocatori e minacciosi all'indirizzo della tifoseria avversaria.

Solo il tempestivo intervento dei reparti di Polizia consistente in azioni di contenimento, ha consentito di tenere a debita distanza gli ultras veronesi, evitando cosi il contatto con la opposta fazione.

Dei dieci provvedimenti Daspo emanati, tre hanno una durata quinquennale con la prescrizione dell’obbligo di firma per anni uno (i tre tifosi avevano già a loro carico un altro provvedimento analogo), mentre i restanti sette daspo prevedono il mero divieto di assistere alle manifestazioni sportive per anni uno.