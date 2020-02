Silver economy: Csc, reddito medio over 65 di 20 mila euro, 16 mila per under 35

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Gli over 65 si caratterizzano per un consumo pro-capite medio annuo più elevato, 15,7mila euro, contro i 12,5 per gli under 35 e per un reddito medio più alto, 20mila euro, a fronte di 16mila degli under 35). E' quanto emerge da un report del Centro studi di Confindustria sulla silver economy intitolato 'L’economia della terza età: consumi, ricchezza e nuove opportunità per le imprese'.

Ma non solo. Gli over 65 si caratterizzano anche per una maggiore ricchezza reale pro-capite, 232mila euro (contro 110mila per gli under 35); per una solidità finanziaria superiore, con 1 anziano su 10 indebitato (a fronte di quasi 1 su 3 tra gli under 40); un’incidenza della povertà inferiore della metà rispetto agli under 35 (13% contro 30%); una resilienza al ciclo economico in quanto il reddito medio annuo degli over 65, tra le diverse fasce d’età, è l’unico ad avere superato i livelli pre-crisi.