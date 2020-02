Sanremo: Furlan, 'monologo Jebreal ci voleva, importante tanti spettatori'

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Il racconto di Rula Jebreal ieri a Sanremo sulla violenza nei confronti delle donne, "è stato molto toccante, ci voleva". Il segretario generale della Cisl, Anna Maria Furlan, è contenta di quanto ascoltato ieri sera, un appello, dice "condivisibile e ben posto" sui temi della violenza di genere. "Ritengo importante che sia stato fatto - afferma poi a margine di una conferenza della Fist a Milano - in un momento di grande ascolto della Rai: il femminicidio è ormai a dei livelli insopportabili, nel nostro Paese un po' come in tutto il resto del mondo. E' stata una cosa significativa". Da tempo, aggiunge, "il sindacato è impegnato per contrastare la violenza sulle donne che si consuma spesso anche nei luoghi di lavoro".