Governo: domani Conte a campagna Moige contro bullismo, poi question time Senato

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 9.40 visiterà l’unità mobile contro il bullismo e interverrà alla presentazione della campagna nazionale del Moige (Movimento Italiano Genitori) "Giovani Ambasciatori contro Bullismo e Cyber Risk, in giro per l'Italia", alla Galleria Sordi, Sala Polifunzionale. Alle ore 15 sarà al Senato per il Question time. Si legge in una nota di palazzo Chigi.