Bper: in 2019 utile netto a 379,6 mln, dividendo sale a 14 cents (3)

(Adnkronos) - La raccolta indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di mercato, è pari a 110,6 mld significativamente superiore al dato del 2018 principalmente per effetto dell’allargamento del perimetro del gruppo. In particolare, la raccolta gestita è pari a 41,7 mld, di cui 17,1 mld riferibili a Arca Holding al netto della quota di fondi collocata dalla rete del gruppo Bper. La raccolta amministrata risulta pari a 68,9 mld di euro che include i depositi amministrati di un’importante società di assicurazioni. Il portafoglio premi assicurativi riferibile al ramo vita, non compreso nella raccolta indiretta, ammonta a 6,8 mld.

I crediti lordi verso la clientela sono pari a 55,3 mld di euro. I crediti 'performing' lordi sono pari a 49,2 mld, mentre quelli deteriorati lordi (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) ammontano a € 6,1 miliardi con un’incidenza dell’11,1% sui crediti lordi complessivi. Nel dettaglio, la componente di sofferenze lorde è pari a 3,4 mld; le inadempienze probabili lorde sono pari a 2,5 mld; i crediti scaduti lordi sono pari a 195,0 mln. La qualità dei crediti performing si mantiene elevata, con una percentuale dei rating a basso rischio pari al 62,7% in miglioramento dal 60,1% di fine 2018.

I crediti netti verso la clientela sono pari a 52 mld. I crediti 'performing' netti sono pari a 49 mld mentre quelli deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) ammontano a 3 mld, con un’incidenza pari al 5,8% sui crediti netti complessivi e un coverage ratio al 51%.