Acqua: Musumeci nomina commissari a Messina e Siracusa

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha nominato su proposta dell'assessore all'Energia Alberto Pierobon i commissari ad acta per le Assemblee territoriali idriche di Messina e Siracusa, con l’obiettivo di redigere e approvare i cosiddetti piani d’ambito, strumenti necessari per pianificare la gestione del servizio e per non perdere i finanziamenti per il settore. A Messina andrà Mauro Scimonelli, mentre a Siracusa Giorgio Azzarello, entrambi dipendenti dell’amministrazione regionale.

I commissari ad acta provvederanno, entro il prossimo 31 luglio, alla redazione o aggiornamento del piano d’ambito, necessario per il successivo affidamento a un gestore unico. Una volta redatto, il documento sarà trasmesso all’assemblea dei sindaci che avrà 30 giorni di tempo per l’approvazione che altrimenti sarà a cura dello stesso commissario.