Vitalizi: Senato, 'Commissione contenziosa è autonoma non si scioglie su voci'/Rpt

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Un organo giurisdizionale come la Commissione Contenziosa è autonomo e indipendente. Non può essere sciolto d'autorità, né può interrompere la propria attività in virtù di una deliberazione che al momento non esiste ma è soltanto presunta. Una sentenza può essere condivisa o meno nel merito, può essere criticata ma in ogni caso rappresenterebbe la conclusione legittima di un procedimento che si svolge secondo Regolamento. Così è sempre stato fin dalla costituzione originaria degli organi di autodichia del Senato". E' quanto precisa l'ufficio stampa di palazzo Madama.

"Inoltre -spiega il comunicato- è noto a tutti che le designazioni del Presidente del Senato riguardo la composizione della Commissione Contenziosa avvengono per prassi secondo le indicazioni ricevute dagli stessi Gruppi parlamentari, mentre il Presidente dell'organo giurisdizionale viene eletto direttamente dagli stessi componenti. Ciò a differenza di quanto avviene alla Camera dei Deputati dove è il Presidente della stessa che nomina il **Presidente** del Consiglio di Giurisdizione.