Sicilia: Lombardo (M5S), 'votare Lega è peggiore contraddizione possibile'

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Non mi spaventa il fatto che Miccichè abbia in passato detto peste e corna di Salvini e che adesso lo accolga con onore presso l’Ars, siamo troppo abituati a queste giravolte. La cosa che mi spaventa veramente è che il popolo siciliano continui a sostenere ascari che continuano a svendere la nostra amata isola. Votare Lega (sempre Nord) in Sicilia rappresenta la peggiore contraddizione possibile e i nostri politici siciliani presto la faranno entrare nel governo dell’isola dalla porta principale. Prepariamoci al peggio". Così il deputato M5S alla Camera Antonio Lombardo.