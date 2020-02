Sicilia: 21 aziende al 'Fruit Logistica 2020' di Berlino

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Si apre domani, mercoledì 5 febbraio, a Berlino, 'Fruit Logistica 2020' il salone leader a livello globale per il commercio ortofrutticolo. Al centro fieristico 'Messe Berlin GmbH' - circa 137 mila metri quadri e oltre tremila espositori provenienti da 90 Paesi - la Sicilia avrà uno spazio di ben 257 metri quadri e una presenza di 21 espositori: 5 Consorzi di tutela (Arancia rossa di Sicilia, Carota novella di Ispica; Arancia di Ribera Dop; Limone interdonato Igp; Uva da tavola di Mazzarrone Igp) e 16 fra organizzazioni di produttori, aziende in biologico e commerciali, che presenteranno il meglio delle loro produzioni di qualità.

"Si tratta di una straordinaria opportunità che la Regione mette a disposizione delle aziende isolane per creare e sviluppare rapporti commerciali internazionali" sottolinea il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Fruit logistica – afferma l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera - rappresenta senz’altro una grande vetrina per le aziende siciliane. Le realtà siciliane partecipanti, con il sostegno della Regione, anche quest’anno, avranno l’opportunità di confrontarsi a livello produttivo e commerciale con stakeholders provenienti da tutto il mondo, aprendosi così a potenziali nuovi mercati internazionali dell’ortofrutta. Puntiamo su qualità e rappresentatività dei prodotti siciliani che, grazie alle loro indiscusse qualità organolettiche e proprietà salutistiche, incontrano le attese dei mercati internazionali che sempre di più premiano le eccellenze siciliane".

Le 16 aziende siciliane, selezionate con avviso pubblico, che parteciperanno sono: Abiomed, Colle d’Oro, Consozio. Euroagrumi, Albabio, Platinum, Cai, La Deliziosa, Eccellenza di Sicilia, Il Tardivo di Ciaculli, Fonteverde, Econatura, Pach.Ita, Pasam Agrumi, Donnalucata, Biorto Ibleo, Distretto Agrumi di Sicilia.