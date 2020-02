Ricerca: Horizon 2021-2027, domani incontro all’Università Cattolica a Milano (3)

(Adnkronos) - L’evento sarà anche un’occasione per consentire a docenti, ricercatori e agli attori del sociale sia di confrontarsi con coloro che scriveranno l’agenda europea della ricerca e dell’innovazione per i prossimi sette anni sia di manifestare orientamenti, aspettative, suggerimenti al fine rendere di massimo impatto il lavoro della ricerca in Europa e raggiungere obiettivi significati di trasformazione.

Secondo Marco Falzetti, direttore di Apre, "se pur ancora tutto in divenire, e quindi di difficile valutazione, le Mission rappresentano una grande opportunità per il sistema italiano che non possiamo permetterci di non sfruttare in pieno, sia per la rilevanza scientifica e sociale dei temi affrontati e sia per non essere marginalizzati in una competizione europea ambiziosa e su larga scala".