Prescrizione: Portas, 'Bonafede si dimetta'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Bonafede si dimetta. Non può essere ministro una persona che non capisce l’imbarazzo di votare la sua legge. La prescrizione è un diritto di tutti gli italiani, solo un giustizialista forcaiolo come lui poteva partorirla”. Lo afferma Giacomo Portas, deputato indipendente di Italia viva.