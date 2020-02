Pil: Messina, 'Italia ha fondamentali solidi, spread scenderà'

Milano, 4 feb. (Adnkronos) - "Nonostante l'appiattimento della crescita del Pil italiano negli ultimi anni, alcuni indicatori sono solidi e spingeranno alla crescita, in particolare la disoccupazione. Il Paese ha fondamentali solidi, le società sono più profittevoli, meglio patrimonializzate e ben posizionate per cogliere la ripresa". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della conference call per presentare i conti del 2019.

"La persistenza di bassi tassi di interesse e lo spread italiano stabilmente sotto i 200 punti, la ripresa del Pil e la ricchezza dei risparmiatori costituiscono uno scenario positivo per una wealth management e protection company come Intesa Sanpaolo", ha continuato.

Per Messina, "nonostante i fondamentali solidi lo spread è il doppio di quello di Spagna e Portogallo. Ci aspettiamo che lo spread italiano scenda ulteriormente per ridurre la differenza con quei Paesi. La ragione di questo gap è legato alla situazione politica del Paese e la stabilità può solo migliore lo spread".