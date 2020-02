Palermo: Tar conferma sospensione ztl, Gelarda (Lega)'così è solo un disastro per tutti'

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo il sindaco Orlando oggi non è stato tanto bravo a convincere i giudici della bontà della 'sua' ztl, così come usualmente è bravo a convincere giornalisti stranieri che a Palermo si viva benissimo. Ironia a parte, massima fiducia nella magistratura e convinzione profonda che solo i progetti condivisi servono a fare crescere la città. Una ztl pensata in questo modo è solo un disastro per tutti". Così Igor Gelarda, consigliere della Lega al Comune di Palermo, commenta la decisione del Tar di confermare la sospensione della ztl notturna.