Migranti: Tribunale Ministri, 'Caso Open Arms, Salvini ha violato convenzioni internazionali'

Palermo, 4 feb, (Adnkronos) - Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale, nel non concedere un porto sicuro alla nave Open Arms nell'agosto 2019 avrebbero violato le convenzioni internazionali. E' quanto scrive il Tribunale dei ministri di Palermo nella richiesta di autorizzazione a procedere per l'ex ministro leghista accusato di sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. "La condotta omissiva ascritta agli indagati, consistita nella mancata indicazione di un Pos (porto sicuro ndr) alla motonave Open Arms, è illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela della vita umana, universalmente riconosciuti come ius cogens". Erano 164 i migranti a bordo nell'agosto scorso. Fu il Procuratore di Agrigento Patronaggio a ordinare lo sbarco per una emergenza sanitaria a bordo. Era stato il Procuratore agrigentino a iscrivere nel registro degli indagati Salvini e l'inchiesta passò per competenza a Palermo.