Migranti: Salvini, 'Aspetto con gioia di andare a processo, M5S cambia idea ogni 5 minuti'**

Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Il ministro D'Incà annuncia che il M5S voterà per l'autorizzazione a procedere? Non mi sembra una grande novità. Sono l'unico politico che aspetta di andare al processo con gioia. Sto preparando il vestito bello, voglio vedere quel giudice che ritiene che l'avere difeso il mio paese sia un crimine". Lo ha detto Matteo Salvini a Palermo. "Mi spiace per i 5 stelle che per amore di poltrona cambiano idea ogni cinque minuti".