Eni: firma memorandum con Tatweer Petroleum in Bahrein (2)

(Adnkronos) - Questo accordo commenta Mohammed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, "consentirà di approfondire ulteriormente il dialogo sulle collaborazioni tra Tatweer Petroleum e Eni, che include la condivisione di conoscenze, competenze e supporto per quel che riguarda energie rinnovabili, fornitura di gnl e attività di esplorazione. Il regno del Bahrain accoglie con entusiasmo la collaborazione in progetti congiunti e la condivisione di idee ed esperienza in settori di interesse comune in relazione a programmi di sviluppo sia nel settore oil e gas, sia in quello dell’energia".

Questa intesa, sottolinea Claudio Descalzi, "dimostra chiaramente l'impegno di Eni a espandere la propria presenza in Bahrein, nel rispetto della strategia di decarbonizzazione di Eni, e rientra nell'ambito della transizione energetica, verso l’energia pulita e l'economia circolare, intrapresa dalla società a partire dal 2014. Eni mira infatti a incrementare le fonti di energia a basso contenuto di carbonio nei paesi in cui opera. Al fine di garantire una sostenibilità a lungo termine, Eni promuove lo sviluppo delle energie rinnovabili e conduce ricerche di carattere scientifico e tecnologico".

In Medio Oriente Eni ha avuto una crescita constante negli ultimi anni. In Bahrein ha avviato le operazioni nel 2019 con una licenza di esplorazione offshore. Le attuali attività di esplorazione nella regione includono le concessioni onshore di Sharjah e quelle offshore ad Abu Dhabi e Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. Ad Abu Dhabi, Eni detiene tre concessioni di sviluppo e produzione offshore, per la produzione di circa 50.000 bbl/giorno. Eni ha inoltre acquisito una quota del 20% in Adnoc Refining. Eni è presente anche in Oman, Libano e Iraq, con attività sia di esplorazione che di sviluppo.