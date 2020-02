Elezioni: sondaggio Corriere, per Lega-Fdi 205 deputati su 400

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Con una nuova Camera formata da 400 deputati dopo la riduzione prevista dalla riforma costituzionale, sottoposta a referendum il prossimo 29 marzo, Lega e Fdi raggiungerebbero la maggioranza assoluta con 205 seggi (149 per il Carroccio e 56 per Fratelli d'Italia). Numeri che per il centrodestra potrebbero rafforzarsi e salire a 234 aggiungendo i 29 di Forza Italia. A rilevarlo è un sondaggio Ipsos realizzato per il 'Corriere della Sera' e basato sul cosiddetto Germanicum, la modifica di legge elettorale in discussione alla Camera che prevede un sistema proporzionale con sbarramento al 5 per cento e diritto di tribuna.

Partendo da questi presupposti, il Pd otterrebbe 96 seggi, i 5 Stelle 65, mentre Italia viva si fermerebbe a 3, non riuscendo a superare lo sbarramento ma ottenendo in almeno due regioni e tre circoscrizioni il numero di voti necessario per l’ottenimento di un posto.