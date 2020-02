Bp: in 2019 utile netto scende a 4,026 mld dollari (-57%)

Londra, 4 feb. (Adnkronos) - Bp ha chiuso il 2019 con un utile netto pari a 4,026 miliardi di dollari, in calo del 57% rispetto ai 9,383 mld di dollari registrati nel 2018. Il fatturato si attesta a 282,616 miliardi di dollari, in calo del 6,95% rispetto ai 303,738 mld di dollari del 2018. Lo rende noto il gruppo petrolifero britannico in un comunicato.