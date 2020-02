Blandini (Siae): "Diritto d'autore è diritto del lavoro"

Genova, 4 feb. - (Adnkronos) - "Le sfide sono tante il diritto d'autore è un diritto fragile, i nostri autori sono fragili. Il tema è che è un diritto del lavoro, gli autori vengono ricompensati e possono fare quel mestiere se gli si riconosce un diritto per la creazione delle loro opere". Lo ha spiegato all'Adnkronos il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini, oggi a margine dell'inaugurazione a Sanremo di Casa Siae.

"La sfida più grande -ha proseguito- è quella con i grandi internet service provider, che non vogliono pagare i diritti d'autore o pagano poco. La libertà è un bene primario, supremo, e non è in discussione: qui è in discussione il giusto compenso degli autori".

"Questi signori -continua Blandini- grazie ai contenuti che creano i nostri autori, fanno decine di miliardi che portano fuori dal nostro Paese. I nostri autori vivono nel nostro Paese, il diritto d'autore è tracciato, pagano le tasse, non evadono neanche un centesimo di euro e il loro lavoro genera posti di lavoro nell'industria della cultura, che è la terza industria del Paese e fa lavorare un milione e mezzo di persone. Noi abbiamo il diritto e il dovere di tutelare tutto questo".