Virus Cina: nel laboratorio di virologia di Padova messo a punto test per rilevarlo

Padova, 3 feb. (Adnkronos) - Il Laboratorio di Virologia dell’Università di Padova ha messo a punto un test per rilevare il coronavirus. Il laboratorio di Unipd fa parte di una rete di laboratori europei per le emergenze dei cosiddetti “virus da importazione” quali ad esempio nel recente passato West Nile e Dengue. Nel caso del Coronavirus il Laboratorio di Padova ha applicato la procedura raccomandata dall’Oms e si sono immediatamente messe in atto le tecniche già definite nell’ambito della rete dei laboratori europei per i virus emergenti, come si vede nel lavoro Detection of 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT.PCR (Rilevamento del nuovo coronavirus 2019 (2019-nCoV) RT-PCR in tempo reale), una tecnica messa a punto da Christian Drosten, Charité – Universitätsmedizin Berlin Institute of Virology, Berlin - pubblicato il 23 gennaio su www.eurosurveillance.org, dove appare l’evidente parentela col virus Sars.

L’equipe del prof. Andrea Grisanti ha quindi applicato la metodologia descritta nell’articolo pubblicato sulla rivista, e già da oggi è possibile eseguire il test su casi sospetti.