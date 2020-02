Sicilia: nuovo sciopero lavoratori Cas, 24 ore di stop tra il 23 e 25 febbraio

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - A febbraio sarà di nuovo sciopero dei lavoratori del Consorzio autostrade siciliane. Dopo l'azione di protesta del 29 gennaio, Filt Cgil, Fit Cisl, UIltrasporti, Ugl, Sla e Lata hanno proclamato una seconda giornata di sciopero di 24 ore nei giorni dal 23 al 25 febbraio 2020. I sindacati continuano senza sosta a rivendicare "la tutela dei diritti dei lavoratori con il riconoscimento del contratto nazionale delle Autostrade e dei trafori con gli adeguamenti economici contrattuali derivanti e congelati dal 2009".

"Non abbasseremo il livello della protesta fino a quando non saranno riconosciuti ai dipendenti del Cas gli stessi diritti contrattuali di tutti i lavoratori delle Autostrade italiane e fin quando l’ente non sia finalmente nelle condizioni di garantire un servizio efficiente per gli utenti siciliani - affermano - La politica nazionale e regionale deve fare presto chiarezza con atti concreti e non con semplici e sterili proclami".