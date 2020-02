Ppe: Carfagna, 'dialogo con Orban ma non tacere su forzature Stato diritto'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Orban fa parte del Partito popolare europeo ma all'interno del suo Paese ha assunto delle decisioni e dei provvedimenti che non sono propri di una democrazia liberale. Credo che il Partito popolare debba continuare a dialogare con Orban, è un interlocutore importante, naturalmente non si possono chiudere gli occhi di fronte a quelle forzature dello Stato di diritto che un appartenente al Partito popolare europeo non potrebbe permettersi". Lo dice Mara Carfagna, deputata di Fi e vicepresidente della Camera, in occasione della presenza in Italia del premier ungherese.