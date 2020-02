Palermo: Legambiente, 'Ztl notturna? Deve essere ancora più rigorosa'

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - "Per noi, la ztl notturna è eccessivamente timida, deve essere ancora più rigorosa. Siamo per la sua estensione e rafforzamento, garantendo controlli rigidi. E, nuovamente, affiancheremo il Comune di Palermo davanti al Tar per la sua difesa". Così Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Vanessa Rosano, presidentessa del circolo di Palermo, dopo la sospensione da parte del Tar dell'entrata in vigore della ztl notturna a Palermo.

"Ma quando capiranno, soprattutto la Confcommercio, che le ztl servono a tutelare la salute dei cittadini, rendere le nostre città sature di smog più vivibili e, soprattutto, promuovere un cambiamento negli stili di vita dei cittadini? - aggiungono - Perché non ribaltiamo il punto di vista? Ad esempio la Confcommercio potrebbe suggerire ad i suoi associati di offrire una consumazione a chi viene in centro storico senza auto. O si preferisce ancora fare una battaglia di retroguardia, parlando ancora dei presunti danni subiti dai negozianti?".