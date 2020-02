Migranti: colpiti da decreto espulsione sbarcano a Pantelleria, arrestati 4 tunisini

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - Quattro uomini di nazionalità tunisina, fra i 40 e i 23 anni, sono stati arrestati dai carabinieri delle stazioni di Trapani, Marsala e Calatafimi Segesta, con l’accusa di inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. I quattro erano sbarcati a Pantelleria, a bordo di un gommone, il 31 gennaio. Condotti nel Centro di permanenza per i rimpatri in contrada Milo (Trapani) sono stati identificati e i controlli tramite la banca dati Afis li hanno indicati come destinatari di due provvedimenti di espulsione e due provvedimenti di respingimento alla frontiera.