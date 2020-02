Governo: Renzi, 'io con Salvini per destabilizzarlo? Ma de che...'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Renzi in combutta con Salvini per destabilizzare il governo e far cadere il Conte bis? "Ma de che? Ragioniamo sull'abc: ho addirittura fatto un governo coi grillini pur di mandare Salvini a casa ed evitare suoi pieni poteri e sto lottando per una legge", quella sulla prescrizione, "che il M5S ha fatto con Salvini. Io non sto destabilizzando il governo, sto dicendo che si tratta di una legge di civiltà". Così Matteo Renzi, ospite de L'Aria che tira su La7. A inizio trasmissione, quando la conduttrice Myrta Merlino gli ha riportato le parole del ministro Bonafede - 'Renzi non governa più con Alfano e Verdini', l'ex premier ha risposto dritto: "Tra Alfano e Salvini sto tutta la vita con Alfano", oltre a puntualizzare che nel suo governo Verdini non c'era.