Trasporti: Cancelleri incontra autotrasportatori, '12 mln in più per mare bonus'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "In questi ultimi 20 giorni abbiamo studiato, con la ministra Paola De Micheli e gli Uffici del ministero di competenza, le misure più efficaci per garantire un equilibro nell’ interesse delle parti e, fra i primi risultati, abbiamo raggiunto un accordo molto importante fra armatori e autotrasportatori. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti infatti stanzierà 12 milioni di euro in più per il mare bonus che andranno al 100% agli autotrasportatori. Una buona notizia per tutto il comparto". Ad affermarlo in una nota è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, che ha nuovamente incontrato, dopo l’ultimo appuntamento del 7 gennaio scorso, i rappresentanti delle categorie degli autotrasportatori per fare il punto sull'adeguamento dei noli marittimi.

La problematica è nata con l'aumento del costo del combustibile. Infatti, dal primo gennaio, secondo la direttiva comunitaria IMO2020, il combustibile utilizzato deve possedere un tenore di zolfo bassissimo a beneficio di un minore impatto ambientale. Gli armatori hanno dovuto aumentare i loro investimenti e di conseguenza hanno avuto l’esigenza di aumentare i noli marittimi.

"Il tavolo - aggiunge - si è aggiornato per un prossimo incontro nel quale verrà affrontato il tema più specifico che riguarda la Sardegna e la continuità territoriale relativamente al settore dell’autotrasporto.