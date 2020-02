Palermo: Tar sospende ztl notturna

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - Il Tar blocca l'entrata in vigore della ztl notturna e convoca Comune di Palermo e Confcommercio per un contraddittorio lunedì 3 febbraio, alle 12.30. La decisione è stata presa dal giudica della prima sezione Calogero Ferlisi che ravvisando i presupposti di "estrema gravità ed urgenza" per la sospensione del provvedimento, sottolineando "la specificità degli interessi commerciali di molti dei ricorrenti". L'ordinanza del Comune prevedeva l'entrata in vigore della ztl da stasera alle 23.