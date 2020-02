Minori: Corte Appello Palermo, raddoppiate violenze di gruppo, da 6 a 12 in un anno (2)

(Adnkronos) - Dodici i casi di violenza sessuale di gruppo commessi su vittime minorenni. "Un dato costante, sia nelle violenze di gruppo che in quelle con un unico autore - si legge nella relazione - è l’assenza di qualsiasi percezione, da parte degli agenti, non solo della grande sofferenza delle vittime ma anche della gravità dell’atto commesso, che li lascia assolutamente indifferenti e non altera, nemmeno minimamente, la loro quotidianità".