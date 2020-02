Giustizia: Corte appello Palermo, 'fiducia nella magistratura a livelli bassi mai raggiunti'

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "E' innegabile l'incidenza negativa cagionata dalle vicende dello scorso anno sulla fiducia nella Magistratura che é fortemente diminuita toccando livelli bassi mai raggiunti in precedenza e che è invece indispensabile recuperare per l'esercizio efficace della giurisdizione". E' la denuncia di Matteo Frasca, Presidente della Corte d'appello di Palermo. "Così come è altrettanto insoddisfacente il grado di percezione da parte dei cittadini e da parte delle imprese dell’indipendenza della Magistratura che secondo le rilevazioni dell’Eurobarometro vedono il nostro Paese agli ultimi posti tra gli Stati europei", dice.