Brexit: Gentiloni, 'potrà avere effetti positivi ma non è bella giornata per Europa'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Dalla Brexit esce "un'Europa indebolita, però anche un'Europa che può trovare un elemento di rilancio, di maggiore coesione, di maggiore convinzione. Se sarà questo, oltre ad un buon accordo di libero scambio e di protezione dei nostri connazionali, alla fine Brexit potrà avere anche degli effetti positivi, ma cero non è una bella giornata per l'Europa". Lo ha affermato il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, in un'intervista al Tg3.