Mo: Formentini, 'pieno sostegno a Gerusalemme capitale d'Israele'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Gerusalemme capitale di Israele è una soluzione che condividiamo in pieno. Il piano del presidente Trump per la pace in Palestina va nella direzione giusta. E' una base di partenza concreta per avviare le negoziazioni in un ragionevole arco temporale di quattro anni". Così il deputato della Lega, Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Esteri della Camera

"E' chiaro che se si vuole giungere ad una soluzione del conflitto in questa martoriata area del Medio Oriente occorrono innanzitutto realismo e senso di responsabilità. A maggior ragione l'antisemitismo non deve trovare spazio e la Lega continuerà sempre a contrastarlo con ogni mezzo".

.