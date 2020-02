Libia: Orfini, 'ipocrisia ci rende complici orrore campi libici'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Ieri Di Maio ha ribadito che gli accordi con la Libia si potranno cambiare anche dopo il rinnovo. Non è esattamente così semplice, ma ormai non è più nemmeno questo il punto. L'argomento che di solito viene utilizzato per difendere quegli accordi è che hanno consentito alle Nazioni Uniti di entrare nei campi di detenzione per verificarne le condizioni". Lo scrive Matteo Orfini su Fb.

"È un argomento abbastanza improbabile, perché proprio gli operatori delle Nazioni Uniti dopo esserci entrati hanno spiegato che vanno chiusi. Sono dei lager che, per colpa di quegli accordi, noi finanziamo. Ma da ieri è tutto ancora più assurdo: le Nazioni Unite hanno infatti annunciato che chiuderanno il centro che avevano aperto a Tripoli, perché oggi restare in Libia è troppo pericoloso".