Giustizia: Corte Appello Palermo, femminicidi aumentati di oltre il 400%

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - Aumentano di oltre il 400 per cento ancora, rispetto allo scorso anno, i casi di femminicidio consumati avvenuti nel distretto della Corte di Appello di Palermo. Fra il 1 luglio del 2018 e il 30 giugno di quest'anno sono 16 le donne (+433%) che sono state uccise contro tre dello scorso anno. Raddoppiati anche i tentati omicidi: 13 fra luglio 2018 e giugno 2019, sei lo scorso anno. E' quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

In crescita anche il numero di omicidi volontari, consumato o tentato. "Si registra - sottolinea Frasca - un numero di notizie di reato in materia di omicidio volontario consumato pari a 75 (+27%) rispetto all’anno precedente e di 56 in materia di omicidio volontario tentato (+37%)". Aumentano anche le notitiae criminis riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche (+22%), mentre risultano diminuite quelle sugli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale (-23%). Crescono invece le denunce per casi di lesioni colpose per violazione delle stesse norme (+16%) e diminuite del 35% quelle per lesioni colpose per infortuni sul lavoro.