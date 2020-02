Prescrizione: Marcucci, 'accordo serio, no altro pasticcio'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "La settimana di tempo che la maggioranza si è presa sul blocco della prescrizione sia spesa per trovare un accordo vero e serio, non un altro pastrocchio". Lo dice il capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci.

"La sciagurata riforma Bonafede -sottolinea- votata dalla Lega può avere effetti disastrosi. Il guardasigilli deve limitarsi ad ascoltare tanta parte del mondo dei magistrati e degli avvocati, a partire dal vicepresidente del Csm Davide Ermini. La prospettiva di processi senza scadenza deve essere respinta con forza dal Pd. Ora c'è una settimana per trovare una soluzione civile e dignitosa".