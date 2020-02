Pa: Dadone, 'nuovi bandi per abbassare età media e nuove competenze'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Stiamo lavorando a una Pubblica amministrazione moderna che metta al centro il valore delle persone e che possa puntare su nuove professionalità. Su questo fronte c’è molto da insistere circa la formazione e la selezione di profili che siano più ampi e diversificati, specialmente su quelli che oggi sono carenti all’interno delle amministrazioni: le competenze trasversali, le cosiddette “soft skill” e, ovviamente, le abilità sul digitale. I nuovi bandi di concorso serviranno, oltre a abbassare l’età media del personale, anche a reperire questo tipo di know-how, essenziale per avere una Pa più semplice e digitale, sempre più vicina a cittadini e imprese". Così in un post su Facebook il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone.