Migranti: richiesta archiviazione Mare Jonio, pm 'ordine Gdf non trova fondamento giuridico'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) - "L'ordine impartito" in alto mare "dalla Guardia di Finanza alla nave Mare Jonio il 17 marzo 2019 "non è qualificabile come ordine impartito nel compimento di attività di polizia, avendo ad oggetto esclusivamente il divieto di ingresso in acque territoriali italiane a nave battente bandiera italiana, ordine che non sembra trovare fondamento giuridico". Lo scrivono i pm della Procura di Agrigento nella richiesta di archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per non avere eseguito l'ordine della Gdf di entrare in acque nazionali.

"Viene conferito alle navi da guerra il potere di esercitare attività di polizia in mare sulle navi mercantili nazionali e viene, conseguentemente, attribuito ai comandanti delle navi da guerra il potere di ispezionare le navi, esaminare la documentazione e richiedere informazioni - scrive il Procuratore capo Luigi Patronaggio - Nel caso che ci occupa, come si evince dalle comunicazioni acquisite tra il Pattugliatore Paolini e il rimorchiatore Mare Jonio, quest'ultimo veniva fermato in alto mare, prima dell'ingresso nei confini nazionali, e gli veniva impartito l'ordine di non accedere alle acque territoriali poiché non autorizzato". Per la Procura "se l'ordine non risulta riconducibile all'attività di polizia ex art. 200 del Codice navale non pare pertanto possibile sussumere la condotta della sua mancata obbedienza nella fattispecie".